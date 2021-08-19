Военный летчик назвал вероятные причины крушения МиГ-29 под Астраханью

Возможной причиной падения истребителя МиГ-29 в Астраханской области могло стать попадание самолета в грозовую облачность. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Помимо метеоусловий из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря могли сказаться и другие факторы: особенности упражнения, которое выполнял пилот, потеря контроля высоты и отказ техники, — объяснил он в комментарии газете «Известия».

По словам Попова, МиГ-29 во время планового полета, вероятно, мог выполнять какие-то учебно-тренировочные задачи.

«Это отрабатывается на определенных маневровых высотах. Может быть, столкновение с препятствием, искусственным или естественным, которое при снижении не заметили», — добавил летчик.

По мнению специалиста, пилот истребителя мог потерять контроль высоты в ходе выполнения маневров. Попов отметил, что МиГ-29 несложен в полете, однако у него довольно трудные фигуры высшего пилотажа. По его словам, при ночных тренировках истребителем должен управлять только профессиональный летчик, потому что для этого необходим особый уровень подготовки.

«А еще не исключен какой-то отказ техники», — добавил Попов.

По данным Гидрометцентра, в Астраханской области 18 августа и в ночь на 19-е было очень жарко и практически отсутствовала облачность, сообщил РЕН ТВ.

В пресс-службе Южного военного округа ранее заявили, что самолет МиГ-29 потерпел крушение при выполнении планового полета. Истребитель упал в безлюдном месте, на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб.

Обстоятельства и причины катастрофы МиГ-29 выяснит комиссия главного командования Воздушно-космических сил Минобороны.

МиГ-29СМТ — многофункциональный истребитель поколения 4+, это модернизированная версия МиГ-29. У МиГ-29СМТ увеличенная дальность полета. В самолете установлен дополнительный фюзеляжный бак.