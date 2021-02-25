Военный грузовик попал в аварию в Подмосковье

В районе Голицыно на Можайском шоссе произошла массовая авария с участием военного грузовика и трех автомобилей. В ДТП никто не пострадал.

«Военный грузовик совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе подмосковного ГУМВД. Ранее на Сахалине пьяный водитель сбил пьяного священника. Мужчина скрылся с места происшествия. Священник попал в больницу в удовлетворительном состоянии. Водителя задержали спустя полчаса.