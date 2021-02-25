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    25 февраля 2021, 12:36

    Военный грузовик попал в аварию в Подмосковье

    Екатерина Шамина

    В районе Голицыно на Можайском шоссе произошла массовая авария с участием военного грузовика и трех автомобилей. В ДТП никто не пострадал.

    «Военный грузовик совершил столкновение с тремя легковыми автомобилями, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе подмосковного ГУМВД.

    Ранее на Сахалине пьяный водитель сбил пьяного священника. Мужчина скрылся с места происшествия. Священник попал в больницу в удовлетворительном состоянии. Водителя задержали спустя полчаса.