Военный грузовик перевернулся на Сухаревской площади в Москве. Видео

Источник «360» сообщил, что по Малой Сухаревской улице столиц двигалась колонна военных машин. Один из грузовиков перевернулся, и перегородил три полосы из пяти. Собеседник уточнил, что пострадавших в ДТП нет.

Информацию о происшествии на Сухаревской площади, 12 подтвердили в Telegram Дептранс Москвы. Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила агентству «Москва», что, предварительно, водитель военного грузовика не справился с управлением. «Перекрыто четыре полосы из пяти. Движение по внутренней стороне Садового затруднено на 2 км, по внешней — 1,5 км», — говорится в сообщении. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что военный КамАЗ перевозил армейские сухпайки.