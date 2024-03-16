Происшествия 16 марта 2024, 16:42 Военный эксперт указал на эффективность ПВО против БПЛА «Стриж» Эксперт Дандыкин: системы ПВО эффективно работают по реактивным БПЛА «Стриж» РИА «Новости»

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Российские силы ПВО эффективно работают по реактивным беспилотным летательным аппаратам «Стриж», которые запускают ВСУ. Об этом Lenta.ru сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он объяснил, что националисты переделали советский разведывательный беспилотник Ту-141 под ударный.

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«У него приличная дальность полета и хорошая скорость, под 700 километров. В свое время он долетал с территории Украины до Хорватии, где упал. А это несколько сотен километров. У „Стрижа“ бомбовая нагрузка тоже приличная, сотни килограммов», — отметил военный эксперт.

По мнению Дандыкина, в распоряжении ВСУ осталось очень мало Ту-141.

«Они выпускают в небо все, что осталось, как советское, так и западное. „Стриж“ опасен, но по ним наша ПВО работает очень хорошо», — заключил он.

Ранее в субботу стало известно об уничтожении БПЛА «Стриж» в небе над Брянской областью.