  • Военный автобус столкнулся с двумя легковушками на юго-востоке Москвы

    14 сентября 2019, 22:14

    Екатерина Земская, Светлана Степанова

    На улице Академика Скрябина в юго-восточной части Москвы столкнулись три транспортных средства. Есть пострадавшие. Об этом рассказали «360» в пресс-службе управления ГИБДД столицы.
    Военный автобус столкнулся с двумя легковушками на юго-востоке Москвы

    «Произошло столкновение двух транспортных средств с военным автобусом. Трое пострадавших в легковом автомобиле», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    В столичном ГИБДД добавили, что информации о состоянии пострадавших пока нет.

    Источник фото: «ВКонтакте» / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК