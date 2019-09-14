Военный автобус столкнулся с двумя легковушками на юго-востоке Москвы
На улице Академика Скрябина в юго-восточной части Москвы столкнулись три транспортных средства. Есть пострадавшие. Об этом рассказали «360» в пресс-службе управления ГИБДД столицы.
«Произошло столкновение двух транспортных средств с военным автобусом. Трое пострадавших в легковом автомобиле», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В столичном ГИБДД добавили, что информации о состоянии пострадавших пока нет.
Источник фото: «ВКонтакте» / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК