Происшествия 31 июля 2023, 08:00 Военный аналитик Дандыкин объяснил смысл атак ВСУ на гражданские объекты РФ Аналитик Дандыкин: ВСУ попытались скрыть военные неудачи, атаковав гражданские объекты РФ РИА «Новости»

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ВСУ попытались отвести внимание от своих крупных неудач на поле боя. Для этого украинские подразделения начали атаковать гражданские объекты РФ. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Аналитик указал, что происшествия с участием украинских военных связаны также с днем Военно-морского флота и серьезными ударами российской армии по военным объектам Украины в последние дни.

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За минувшие выходные ВСУ несколько раз попытались нанести массированные удары по подразделениям ВС РФ и социальным объектам в ЛНР, ДНР и Запорожской области, отметил военный аналитик. По его словам, украинское командование хотело добиться большой медийной победы.

Во время атак ВСУ использовали крылатые ракеты Storm Shadow и модернизированные ракеты С-200. Однако российская ПВО отразила все удары.

«Это показывает, что мы уже научились справляться с ракетами Storm Shadow», — констатировал Дандыкин.

ВСУ попытались разгромить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом с помощью 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Силы ВС РФ и российская противовоздушная оборона сбили все снаряды противника.