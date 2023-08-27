Происшествия 27 августа 2023, 07:45 Военный американский вертолет потерпел крушение у берегов Австралии Sky News Australia: возле острова Мелвилл разбился вертолет с военными из США U.S. Department of Defense/Digital/globallookpress

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Военный вертолет V-22 Osprey с морпехами США на борту потерпел крушение у побережья Австралии. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники.

Нештатная ситуация произошла во время учений Predators Run, в которых приняли участие военные из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора. Летательный аппарат перевозил более 20 человек.

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«Около 11.00 по местному времени (4.00 по московскому времени — прим. ред.) вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений Predators Run<…>», — сообщил телеканал.

Членов экипажа объявили пропавшими без вести.

Ранее на территориях у Курильских островов стартовали военные учения Японии, США и Канады. Они пройдут до 28 августа. В маневрах задействовали американский эсминец USS Benfold, а также канадские фрегаты Ottawa и Vancouver.