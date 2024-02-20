Происшествия 20 февраля 2024, 07:27 Военные заявили о перехвате трех БПЛА в Брянской области Минобороны России: над Брянской областью уничтожили 3 БПЛА Unsplash

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Ночью 20 февраля над территорией Брянской области уничтожили три беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением трех БПЛА самолетного типа», - сообщила пресс-служба.

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Дежурные средства ПВО уничтожили все три дрона над Брянской областью. Другие детали произошедшего военные не уточнили.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, их перехватили над Стародубским муниципальным округом и Погарским районом. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Дважды за ночь украинские войска обстреляли Донецк. Сначала по городу выпустили 20 реактивных снарядов из Карловки, затем еще три артиллерийских боеприпаса «натовского» калибра из Кураховки. Атаковали Куйбышевский и Киевский районы.