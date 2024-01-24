Происшествия 24 января 2024, 07:50 Военные заявили о перехвате четырех дронов в Орловской области Минобороны России: средствами ПВО в Орловской области сбили 4 БПЛА РИА «Новости»

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В Орловской области обезвредили четыре украинских беспилотника. Работу систем противовоздушной обороны подтвердило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области», — объявила пресс-служба.

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Удары предотвратили утром 24 января. По данным военных, киевский режим планировал совершить на территории России теракт с использованием беспилотников самолетного типа.

Дроны сбили над Северным и Железнодорожным районами Орла, горожане слышали громкие звуки, сообщил губернатор Андрей Клычков. Он заявил, что по предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы съехались к месту происшествия, чтобы обеспечить безопасность. Глава региона заверил, что ситуация находится под контролем, и призвал сообщать о найденных обломках. Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что в нескольких многоэтажках повредили окна.