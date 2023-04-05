Происшествия 05 апреля 2023, 14:14 Военные взяли на заметку НЛО в небе над Ленобластью — СМИ ТАСС: военные не вводили «Режим» из-за неопознанного летающего объекта над Сосновым Бором

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В небе над Сосновым Бором в Ленинградской области действительно заметили неопознанный летающий объект. Военные взяли его на контроль, но не стали объявлять сигнал «Режим». Он двигался слишком медленно, объяснил источник ТАСС.

Напугавший местных жителей объект пролетел со скоростью ветра. По словам собеседника агентства, ни дрон, ни самолет не могли перемещаться так медленно. Именно по этой причине военные не стали объявлять сигнал «Режим», о котором сообщили некоторые СМИ и паблики.

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«Мы следим за ситуацией, а наша система ПВО полностью готова к действию в случае необходимости», — сказал он.

Странный объект заметили в небе днем 5 апреля. Однако вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин заявил РБК, что информация о нем не соответствует действительности.

Жители Соснового Бора, Громова, Выборга и деревни Большое Горлово уже видели 1 марта пролетевший по небу неизвестный объект. «Известия» сообщили, что им оказался метеозонд.