Военные вертолеты обстреляли школу в Мьянме. Погибли шесть человек | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 20:35 Поделиться Telegram

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Viber Военные вертолеты обстреляли школу в Мьянме. Погибли шесть человек

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Военные вертолеты обстреляли школу в деревне Лет Йет Коне в центральной части региона Сагаинг Мьянмы. В результате шесть человек скончались. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Reuters.

Школа располагается в буддийском монастыре. Еще 17 человек получили серьезные травмы после обстрела. На данный момент выясняют другие обстоятельства случившегося.

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Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате по меньшей мере 13 человек погибли.

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