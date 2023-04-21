Происшествия 21 апреля 2023, 15:12 Военные вернулись к месту взрыва боеприпаса в Белгороде Мэр Белгорода Демидов: взрывотехники Минобороны обследуют место ЧП на улице Шаландина Telegram

Читать 360tv в

На следующий день на место нештатного схода боеприпаса и взрыва в Белгороде снова приехали специалисты Минобороны, МЧС и Росгвардии. Глава городской администрации Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что они занялись дополнительным обследованием территории.

Взрывотехники Минобороны, специалисты Росгвардии и МЧС приехали на улицу Шаландина, где оцепили место детонации боеприпаса. Валентин Демидов призвал сохранять спокойствие, так как это плановая операция.

Реклама

«Мы должны провести дополнительное обследование территории, чтобы гарантировать жителям дома безопасность», — написал он.

В центре Белгорода 20 апреля около 22:15 произошел взрыв. Минобороны России сообщило, что с самолета Су-34 нештатно упал боеприпас. Пострадали жилые дома, на улице образовалась воронка радиусом 20 метров. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали три человека. Власти временно расселили девятиэтажный дом.