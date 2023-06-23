Происшествия 23 июня 2023, 02:35 Военные США зафиксировали звук разрушения батискафа «Титан» после его погружения WSJ: ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса «Титана» после погружения батискафа Freepik

Читать 360tv в

Военно-морские силы США зафиксировали спецоборудованием звуки повреждения батискафа «Титан» через несколько часов после погружения устройства к останкам «Титаника». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя ВМС США.

В материале сказано, что когда связь с подводным аппаратом прервалась, военные начали поиск батискафа. Они использовали «секретную гидроакустическую систему», которая предназначена для выявления местоположения «вражеских подводных лодок».

Реклама

«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился „Титан“ в момент потери связи», — заявил собеседник газеты.

Представитель американских ВМС отметил, что военные не могли определить, что послужило причиной для странного звука и передали полученные данные руководителю поисковой операции.

Ранее стали известны подробности о смерти экипажа батискафа «Титан». По словам представителя береговой охраны США, подводный аппарат подвергся имплозии под сильным давлением воды. В итоге судно с людьми сжало, как банку.