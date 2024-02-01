01 февраля 2024, 06:29
Военные сообщили об уничтожении 5 беспилотников
Минобороны России: ПВО сбила 4 БПЛА в Белгородской области и один в Курской
Ночью российские военные сбили над приграничной территорией пять беспилотников. Из них четыре уничтожили в Белгородской области, сообщило Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — объявила пресс-служба.
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Дежурными средствами ПВО в Курской области перехватили и уничтожили один беспилотник, в Белгородской — четыре. Минобороны не уточнило информацию о последствиях на местах.
Власти Белгородской области заявили, что в Яковлевском городском округе засекли две воздушные цели. Их перехватили в районе города Строитель. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
Украинские войска 31 января обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, повредили линию электропередачи и оставили без света жителей восьми населенных пунктов. В селе Тишанка Волоконовского района атаковали объект связи.
Беспилотники
Минобороны РФ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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