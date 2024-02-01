Происшествия 01 февраля 2024, 06:29 Военные сообщили об уничтожении 5 беспилотников Минобороны России: ПВО сбила 4 БПЛА в Белгородской области и один в Курской РИА «Новости»

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Ночью российские военные сбили над приграничной территорией пять беспилотников. Из них четыре уничтожили в Белгородской области, сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — объявила пресс-служба.

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Дежурными средствами ПВО в Курской области перехватили и уничтожили один беспилотник, в Белгородской — четыре. Минобороны не уточнило информацию о последствиях на местах.

Власти Белгородской области заявили, что в Яковлевском городском округе засекли две воздушные цели. Их перехватили в районе города Строитель. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Украинские войска 31 января обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, повредили линию электропередачи и оставили без света жителей восьми населенных пунктов. В селе Тишанка Волоконовского района атаковали объект связи.