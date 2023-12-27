27 декабря 2023, 07:26
Военные сообщили о работе ПВО в Белгородской области
Минобороны: ночью силы ПВО сбили два БПЛА в Белгородской и Ростовской областях
Беспилотники самолетного типа сбили в Белгородской и Ростовской областях. Об этом сообщило Минобороны России.
Обе попытки атаковать объекты на российской территории пресекли ночью 27 декабря. Силы ПВО сбили два беспилотника в Белгородской и Ростовской областях. Противник, по информации военных, использовал дроны самолетного типа.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев около четырех часов утра сообщал о сбитом беспилотнике. Оперативные службы проанализируют последствия на земле. Власти Белгородской области не комментировали атаку.
В Грайворонском городском округе в предыдущий день Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел. В Дроновке осколки снаряда повредили крышу, в Рождественке — окна двух жилых домов и линии электропередачи. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что никто не пострадал.
Беспилотники
Минобороны РФ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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