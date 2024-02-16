Происшествия 16 февраля 2024, 07:25 Военные сбили над территорией России пять беспилотников Минобороны: силы ПВО сбили 5 БПЛА в Белгородской области и над Черным морем РИА «Новости»

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Ночью 16 февраля территорию России атаковали пятью беспилотниками. Их уничтожили над Белгородской областью и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

Силы ПВО засекли беспилотники самолетного типа. Один из них перехватили в Белгородской области, четыре — над Черным морем. По информации оборонного ведомства, украинские войска планировали совершить террористическую атаку на российские объекты.

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Украина получит миллион беспилотников от союзников из НАТО, в том числе тысячи от Великобритании и Латвии. Британский министр обороны Грант Шэппс поручил передать больше FPV-дронов, так как они показали высокую эффективность. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что на производство оружия для украинской армии заключили контракты на общую сумму 10 миллиардов долларов. По его словам, западные страны озаботятся не только поставкой дронов, но и разминированием территории.