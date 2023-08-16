16 августа 2023, 06:17
Военные сбили над Калужской областью три беспилотника
Минобороны России: средства ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью
Калужскую область пытались атаковать при помощи беспилотников. Средствами ПВО все три аппарата перехватили, никто не пострадал. Об этом сообщило Минобороны России.
«Сегодня около 05:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку», — заявили в ведомстве.
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Три беспилотника нацелили на Калужскую область. Военные вовремя их вычислили и сбили при помощи средств ПВО. Разрушений, по информации министерства, не зафиксировали, никто не пострадал.
Вечером 15 августа один дрон сбили в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что удар по воздушной цели нанесли на подлете к Шебекину. Обломки БПЛА повредили гараж и машину, но жители не пострадали.
Во время одной из последних атак по Белгороду пострадала 10-летняя девочка. Она возвращалась домой, когда дрон врезался в многоэтажку, на землю посыпались осколки фасада и стекол. Врачи провели операцию, и к концу недели ребенка отпустят домой.
Беспилотники
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