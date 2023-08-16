Происшествия 16 августа 2023, 06:17 Военные сбили над Калужской областью три беспилотника Минобороны России: средства ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Калужскую область пытались атаковать при помощи беспилотников. Средствами ПВО все три аппарата перехватили, никто не пострадал. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня около 05:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку», — заявили в ведомстве.

Реклама

Три беспилотника нацелили на Калужскую область. Военные вовремя их вычислили и сбили при помощи средств ПВО. Разрушений, по информации министерства, не зафиксировали, никто не пострадал.

Вечером 15 августа один дрон сбили в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что удар по воздушной цели нанесли на подлете к Шебекину. Обломки БПЛА повредили гараж и машину, но жители не пострадали.

Во время одной из последних атак по Белгороду пострадала 10-летняя девочка. Она возвращалась домой, когда дрон врезался в многоэтажку, на землю посыпались осколки фасада и стекол. Врачи провели операцию, и к концу недели ребенка отпустят домой.