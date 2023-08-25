Происшествия 25 августа 2023, 06:19 Сбитая над Калужской областью ракета С-200 не повредила инфраструктуру — власти Калужский губернатор Шапша: силы ПВО сбили С-200, инфраструктура не пострадала РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ночью 25 августа в Калужской области сработали системы ПВО. Попытку нанести удар зафиксировали в Малоярославецком и Жуковском районах. Военные сбили ракету, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня в 00:30 в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО», — написал он.

Реклама

Глава региона сообщил, что в небе обнаружили ракету доработанного комплекса ПВО С-200. За медицинской помощью никто не обращался. Повреждений инфраструктуры, по словам Владислава Шапши, не зафиксировали.

Минобороны России сообщало, что в Калужской области предотвратили попытку киевского режима устроить теракт. Ракету нацелили на гражданские объекты.

Над Крымом за ночь перехватили 42 беспилотника. Из них девять аппаратов сбили, остальные подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы, и они разбились.