Важное 10 января 2024, 15:51 Военные сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью Минобороны: над Воронежской областью сбили украинский беспилотник Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие сбили беспилотник примерно в 14:30 по московскому времени. В оборонном ведомстве отметили, что украинские боевики пытались атаковать объекты на территории России.

Реклама

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — указали в пресс-службе.

В ночь на 10 января российские военнослужащие ликвидировали украинский дрон над Саратовской областью. Расчеты ПВО устранили угрозу и предотвратили террористическую атаку.

Ранее ВС России поразили в зоне СВО два цеха сборки беспилотников ВСУ. Бойцы уничтожили украинский склад боеприпасов и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. По информации Минобороны, российские военные также ударили по 113 артиллерийским подразделениям противника.