16 августа 2023, 11:55
Военные сбили беспилотник над Крымом
Минобороны России: над Крымом сбили БПЛА и пресекли попытку теракта
Над Крымом сбили беспилотник, который предназначался для совершения теракта. Об этом сообщило Минобороны России.
«Около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — заявили в пресс-службе.
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Украинские войска выпустили самолет-беспилотник по объекту на территории России. Его засекли над Крымом и уничтожили при помощи средств ПВО.
В Калужской области сбили три беспилотника. Никто не пострадал, разрушений от падения обломков тоже не зафиксировали. Власти заявили, что запущенные ради совершения теракта дроны перехватили в небе на юге региона.
Ночью на Украине сбили 11 беспилотников. Повреждения получили складские помещения и зернохранилища в порту на Дунае в Одесской области. Социальная инфраструктура и мирные жители не пострадали.
Беспилотники
Минобороны РФ
Крым
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