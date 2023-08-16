Важное 16 августа 2023, 11:55 Военные сбили беспилотник над Крымом Минобороны России: над Крымом сбили БПЛА и пресекли попытку теракта РИА «Новости»

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Над Крымом сбили беспилотник, который предназначался для совершения теракта. Об этом сообщило Минобороны России.

«Около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — заявили в пресс-службе.

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Украинские войска выпустили самолет-беспилотник по объекту на территории России. Его засекли над Крымом и уничтожили при помощи средств ПВО.

В Калужской области сбили три беспилотника. Никто не пострадал, разрушений от падения обломков тоже не зафиксировали. Власти заявили, что запущенные ради совершения теракта дроны перехватили в небе на юге региона.

Ночью на Украине сбили 11 беспилотников. Повреждения получили складские помещения и зернохранилища в порту на Дунае в Одесской области. Социальная инфраструктура и мирные жители не пострадали.