27 января 2020, 14:47
Военные расчистили дороги к отрезанным снегопадами алтайским селам
На Алтае поселки Моховое, Боровское, Серебренниково и Савинка оказались отрезаны от мира из-за снегопада. Дороги пришлось расчищать военной техникой, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Сильный снегопад намел на дорогах сугробы, высота которых на некоторых участках оказалась более двух метров. Региональным властям пришлось обратиться к командованию Центрального военного округа за помощью.
Алейская мотострелковая бригада предоставила для расчистки бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2).
Сообщается, что военные расчистили более 30 километров дорог.