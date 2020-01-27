Военные расчистили дороги к отрезанным снегопадами алтайским селам

Сильный снегопад намел на дорогах сугробы, высота которых на некоторых участках оказалась более двух метров. Региональным властям пришлось обратиться к командованию Центрального военного округа за помощью.

Алейская мотострелковая бригада предоставила для расчистки бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2).

Сообщается, что военные расчистили более 30 километров дорог.