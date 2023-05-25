Происшествия 25 мая 2023, 07:49 Военные после ночной атаки сбили в Крыму еще один беспилотник — Shot Shot: в Бахчисарайском районе Крыма сбили беспилотник, летевший к водонасосной станции Unsplash

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Военные сбили в Бахчисарайском районе Крыма беспилотник самолетного типа, который направили на водонасосную станцию. Его обнаружили недалеко от места, где ночью остановили несколько БПЛА, сообщил Telegram-канал Shot.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа засекли в 20 километрах к востоку от места, где при помощи средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия остановили несколько других БПЛА.

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Система ПВО сбила дрон на расстоянии около 200 метров от цели — водонасосной станции. Здание не получило серьезных повреждений, только разбились окна. Работники не пострадали.

Вблизи поселка городского типа Кача ночью засекли несколько беспилотников. Два из них сбили при помощи стрелкового оружия, остальные вынудили приземлиться. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, город не пострадал.