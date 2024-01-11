Происшествия 11 января 2024, 06:39 Военные подтвердили уничтожение одного беспилотника в Ростовской области Минобороны России: силы ПВО сбили БПЛА в Ростовской области РИА «Новости»

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В Ростовской области сбили один беспилотник самолетного типа. Цель поразили средствами ПВО, сообщило Минобороны России.

Ведомство заявило, что над Ростовской областью засекли беспилотник самолетного типа. Киевский режим, по информации министерства, планировал устроить террористическую атаку на объекты в России. Дежурными средствами ПВО сбили дрон.

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Ночью в Ростовской области уничтожили два беспилотника, заявлял губернатор Василий Голубев. Их сбили над Каменским районом. Никто не пострадал.

Украинские беспилотники уничтожили 10 января в Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях. Информация о пострадавших не поступала. Украинские военные обстреляли села Брянской области. Они повредили административные постройки, жилые дома, здание сельхозпредприятия. Пострадал один мужчина.