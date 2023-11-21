Происшествия 21 ноября 2023, 07:25 Военные подтвердили попытку атаковать Брянскую область беспилотником Минобороны РФ: силы ПВО перехватили беспилотник в Брянской области Unsplash

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В Брянской области утром 21 ноября перехватили украинский беспилотник самолетного типа. Его остановили дежурные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны России.

Атаку предотвратили около шести часов утра. По информации ведомства, БПЛА самолетного типа нацелили на объекты на территории России.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — заявила пресс-служба.

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что дрон остановили при помощи средств радиоэлектронной борьбы. На земле никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

В предыдущий день Брянскую область атаковали дважды. Украинские военные обстреляли село Курковичи и выпустили по региону беспилотник. Повреждения получили жилой дом и хозяйственные постройки.