Важное 29 апреля 2023, 12:27 Военные подавили атаку беспилотников на Крым во время удара по Севастополю Глава Крыма Аксенов сообщил о второй атаке беспилотников во время удара по Севастополю РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы остановили второй эшелон беспилотников над Крымом, когда дроны атаковали Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что один летательный аппарат сбили в воздухе на подлете, второй подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО сбит один беспилотник и еще один подавлен средствами РЭБ», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что жертв и разрушений в результате попытки атаки полуострова нет. Он призвал жителей соблюдать спокойствие.

Пожар начался на топливном хранилище в Севастополе утром в субботу, 29 апреля. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что, по предварительным данным, база попала под удар двух беспилотников, которые ударили в резервуары.

Глава Севастополя пояснил, что во время атаки дронов сработали системы противовоздушной обороны, но два дрона долетели до нефтебазы. Сгорели четыре цистерны с топливом. Пламя вокруг остальных хранилищ локализовали. Пожарные проводят интенсивное тушение, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.