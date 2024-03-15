Происшествия 15 марта 2024, 07:33 Военные перехватили над Россией беспилотники и реактивные снаряды БМ-21 «Град» Минобороны: силы ПВО ликвидировали 5 БПЛА и 2 снаряда РСЗО БМ-21 «Град» РИА «Новости»

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В Белгородской и Калужской областях засекли пять беспилотников и два реактивных снаряда системы БМ-21 «Град». Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей», — объявила пресс-служба.

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Киевский режим, по заявлению военных, планировал совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Удары предотвратили.

Четыре дрона подавили на территории Дзержинского района, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его информации, никто не пострадал. Инфраструктура не получила повреждений.

В Воронежской области отменили предупреждение об опасности атаки БПЛА, которое ввели поздно вечером 14 марта. В четверг его объявляли дважды. Губернатор Александр Гусев сообщал, что силы ПВО приводили в боевую готовность.