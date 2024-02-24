Важное 24 февраля 2024, 09:40 Военные перехватили БПЛА в пяти российских областях Губернатор Липецкой области Артамонов: ВС России сбили дроны в пяти регионах Unsplash

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Российские военные перехватили украинские беспилотники в Курской, Белгородской, Брянской, Тульской и Липецкой областях. В результате падения БПЛА никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, сигнал об авиационной опасности поступил в полночь. Под Липецком военнослужащие перехватили два дрона ВСУ.

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«Так же БПЛА были перехвачены в Курской, Белгородской, Брянской и Тульской областях. Отбой авиационной тревоги был передан в 04:08. Жертв нет», — добавил Артамонов.

Минобороны проинформировало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 24 февраля за два часа перехватили два беспилотника под Липецком и по одному дрону под Тулой и Курском. БПЛА над Белгородской областью сбили раньше — вечером 23 февраля.

В оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ с помощью атаки беспилотников самолетного типа планировали устроить на территории России террористические атаки.