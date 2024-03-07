07 марта 2024, 07:18
Военные объявили об уничтожении БПЛА в трех регионах России
Минобороны: силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской, Брянской и Курской областях
Над территорией России уничтожили шесть беспилотников. Их сбили в Брянской, Курской и Тульской областях, сообщило Минобороны.
«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.
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В Брянской области засекли три дрона, в Тульской — два. Еще один беспилотник ликвидировали в Курской области.
Режим ракетной опасности вводили в Курской и Белгородской областях. Жителей Воронежской области предупредили о приближавшихся к региону беспилотниках и работе ПВО. Власти Брянской области сообщили об уничтожении двух дронов. Их сбили в Новозыбковском городском округе и Клинцовском районе. Последствий на земле не зафиксировали.
Беспилотники
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