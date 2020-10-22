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    22 октября 2020, 15:45

    Военные на танке снесли забор аэропорта в Волгограде. Видео

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    Военнослужащие, находясь в боевой машине пехоты (БМП), протаранили заграждение аэропорта в Волгограде. Этот момент попал на видео.

    Все произошло 20 октября. На кадрах видеонаблюдения видно, что боевая техника врезалась в забор. После этого часть бетонного ограждения стали падать. После случившегося машина выехал прямо на территорию аэродрома.

    В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.

    «20 октября при движении военной колонны по автодороге вдоль аэропорта Гумрак механик-водитель одной из бронемашин не справился с управлением и допустил наезд на внешнее ограждение аэропорта. В результате ДТП никто не пострадал», — цитирует местное издание V1 пресс-службу.