16 сентября 2020, 14:45
Военные Балтийского флота спасли жизнь матросу нидерландского судна
Военнослужащие Балтийского флота спасли жизнь матросу нидерландского судна, который сильно пострадал во время судовых работ в акватории Финского залива, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на слова капитана первого ранга Роман Мартов.
Уточняется, что раненым оказался матрос корабля EEMSBORG. Российские специалисты оперативного штаба Ленинградской военно-морской базы получили сигнал о помощи. Они организовали спасательную операцию.
«Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт», — процитировал капитана сайт «Политика сегодня».
На место был направлен быстроходный патрульный катер «Раптор». Помощь мужчине оказывали специалисты аварийно-спасательного отряда. Когда пострадавшего доставили в Кронштадт, его передали медицинским специалистам.