Военные Балтийского флота спасли жизнь матросу нидерландского судна

Уточняется, что раненым оказался матрос корабля EEMSBORG. Российские специалисты оперативного штаба Ленинградской военно-морской базы получили сигнал о помощи. Они организовали спасательную операцию.

«Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт», — процитировал капитана сайт «Политика сегодня».

На место был направлен быстроходный патрульный катер «Раптор». Помощь мужчине оказывали специалисты аварийно-спасательного отряда. Когда пострадавшего доставили в Кронштадт, его передали медицинским специалистам.