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    16 сентября 2020, 14:45

    Военные Балтийского флота спасли жизнь матросу нидерландского судна

    Полина Петрова

    Военнослужащие Балтийского флота спасли жизнь матросу нидерландского судна, который сильно пострадал во время судовых работ в акватории Финского залива, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на слова капитана первого ранга Роман Мартов.
    Военные Балтийского флота спасли жизнь матросу нидерландского судна

    Уточняется, что раненым оказался матрос корабля EEMSBORG. Российские специалисты оперативного штаба Ленинградской военно-морской базы получили сигнал о помощи. Они организовали спасательную операцию.

    «Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт», — процитировал капитана сайт «Политика сегодня».

    На место был направлен быстроходный патрульный катер «Раптор». Помощь мужчине оказывали специалисты аварийно-спасательного отряда. Когда пострадавшего доставили в Кронштадт, его передали медицинским специалистам.

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