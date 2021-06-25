Военные автомобили попали в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Два военных автомобиля одной из воинских частей Южного военного округа попали в ДТП на трассе Симферополь — Керчь. Обе машины опрокинулись на обочину.

Факт аварии подтвердили в пресс-службе ЮВО. По данным военных, в результате никто не пострадал, сообщило РИА «Новости».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и военная автомобильная инспекция. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Информация об аварии также появилась на сайте ФКУ «Упрдор „Тамань“». По данным управления, ДТП произошло на 128-м километре трассы «Таврида». В связи с этим в этом районе сначала временно организовали объезд через село Курское и далее по старому направлению с выходом на «Тавриду» через Феодосию. А затем открыли для движения одну полосу дороги.