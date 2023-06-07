Происшествия 07 июня 2023, 10:22 Военную ситуацию после разрушения Каховской ГЭС сочли сложившейся в пользу ВС России Сальдо: в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу сил РФ РИА «Новости»

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В военном отношении ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Военная ситуация сложилась оперативно-тактическая в пользу сил РФ», — отметил он.

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Ранее Сальдо раскрыл число жителей, которые попали в зону ЧП с Каховской ГЭС. По его словам, в зоне бедствия оказались от 22 до 40 тысяч человек.

Каховская ГЭС получила повреждения после атаки на нее в ночь на вторник, 6 июня. Около трех тысяч домов в 15 населенных пунктах пострадали из-за неконтролируемого сброса воды. Примерно 1,3 тысячи человек эвакуировали в 40 пунктов временного размещения.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ЧП на Каховской ГЭС — это предмет всемирного расследования.