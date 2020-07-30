Военнослужащего Черноморского флота заподозрили в госизмене

Силовики арестовали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота России. Его подозревают в работе на украинскую разведку, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Задержанному уже предъявили обвинение в государственной измене, уточнили в ведомстве. По имеющимся данным, военный собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, являющиеся гостайной.

«ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России („Государственная измена“)», — подчеркнули в пресс-службе.

Мужчину арестовали. В случае признания вины ему грозит от 12 до 20 лет колонии. На такой же срок могут отправить за решетку советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова. Следователи полагают, что он сотрудничал с одной из западных спецслужб и мог передавать секретные данные сотрудникам Чехии.

В некоторых странах за государственную измену наказывают еще более сурово. Например, в Пакистане к смертной казни за это преступление приговорили экс-президента страны Первеза Мушаррафа.