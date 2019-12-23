Военного с огнестрельным ранением госпитализировали из части в Карелии

В данный момент специальная комиссия военного округа вместе с сотрудниками правоохранительных органов проводит проверку по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из частей, расположенной в Республике Карелия.

Военный получил травму в результате неосторожного обращения с оружием. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.