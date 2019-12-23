23 декабря 2019, 16:08
Военного с огнестрельным ранением госпитализировали из части в Карелии
Неосторожное обращение с оружием привело к ранению военнослужащего одной из воинских частей в Карелии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В данный момент специальная комиссия военного округа вместе с сотрудниками правоохранительных органов проводит проверку по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из частей, расположенной в Республике Карелия.
Военный получил травму в результате неосторожного обращения с оружием. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.