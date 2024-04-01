Происшествия 01 апреля 2024, 10:15 Военного из Омска отправили в колонию на пять с половиной лет за самоволку Суд приговорил омского военного Секриера к 5,5 года колонии за самоволку Freepik

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В Омске гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Никите Секриеру. Его признали виновным в самовольном оставлении части, сообщили в пресс-службе Второго окружного военного суда.

По версии следствия, Секриер, решив бросить военную службу, 9 декабря прошлого года самовольно ушел из воинской части. Спустя два месяца его задержали омские военные следователи.

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Секриера приговорили к пяти годам и шести месяцам заключения. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее в Чите суд назначил наказание военнослужащему Евгению Кошечкину, который опоздал в часть на 19 дней. Бойца приговорили к году колонии. Мужчина вместо 1 октября 2023 года приехал в пункт отбора на военную службу только 20 октября.