Происшествия 18 марта 2024, 08:38 Военного из Читы отправили на год в колонию за опоздание на службу Суд в Чите приговорил военного к году колонии за опоздание на службу на 19 дней Freepik

Читать 360tv в

В Чите суд приговорил военнослужащего, опоздавшего в часть на 19 дней. Ему назначили наказание в виде года колонии, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

«Читинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Евгению Кошечкину», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве уточнили, что военный 1 октября прошлого года не явился в установленный срок на службу. Кошечкин приехал в пункт отбора на военную службу 20 октября, оттуда он отправился в воинскую часть.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от службы, он проведет год в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее суд приговорил российского военного к шести годам колонии за самоволку. Военнослужащий самовольно оставил службу, чтобы провести время с семьей.