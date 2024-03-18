18 марта 2024, 08:38
Военного из Читы отправили на год в колонию за опоздание на службу
Суд в Чите приговорил военного к году колонии за опоздание на службу на 19 дней
В Чите суд приговорил военнослужащего, опоздавшего в часть на 19 дней. Ему назначили наказание в виде года колонии, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
«Читинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Евгению Кошечкину», — говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что военный 1 октября прошлого года не явился в установленный срок на службу. Кошечкин приехал в пункт отбора на военную службу 20 октября, оттуда он отправился в воинскую часть.
Суд признал мужчину виновным в уклонении от службы, он проведет год в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.
Ранее суд приговорил российского военного к шести годам колонии за самоволку. Военнослужащий самовольно оставил службу, чтобы провести время с семьей.
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