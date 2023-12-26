26 декабря 2023, 23:52
Военное следствие задержало в Москве иностранцев с российскими паспортами
РБК: в Москве у рынка «Садовод» задержали иностранцев с паспортами РФ
Сотрудники Следственного комитета России задержали в Москве шестерых иностранцев, которые не встали на воинский учет, несмотря на наличие гражданства РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник.
«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», — рассказали авторы материала.
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По данным источника, переселенцев задержали в Юго-Восточном округе Москвы в районе рынка «Садовод». Сейчас военное следствие продолжает работу по выявлению иностранцев с приобретенным российским гражданством, но по каким-то причинам не оформивших воинскую регистрацию.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что процедуру получения российского гражданства в Северной столице совместили с постановкой лиц на воинский учет. Паспорта РФ получили 11 мужчин, которые приехали из ближнего зарубежья. Они принесли присягу во время торжественной церемонии, на которой им вручили повестки о постановке на воинский учет.
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Следственный комитет России
Москва 2023
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