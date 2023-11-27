Происшествия 27 ноября 2023, 12:54 Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды МЧС: дорогу из Владикавказа до Ларса закрыли для машин из-за непогоды РИА «Новости»

Читать 360tv в

Движение для всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию с Грузией и Арменией, 27 ноября с 12:10 запретили. В пресс-службе МЧС Северной Осетии сообщили, что ограничения связаны с ухудшением погодных условий.

«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», — уточнили в министерстве.

Реклама

Запрет будет действовать до особого распоряжения. По информации ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», 27 ноября в горных и предгорных районах республики ожидается сильный ветер со скоростью 30-32 метра в секунду, есть опасность схода лавин. Накануне, 26 ноября, Военно-Грузинскую дорогу также перекрывали из-за опасности.

Непогода 27 ноября также разыгралась в Крыму: из-за сильного ветра и подтоплений эвакуировали 311 жителей республики. Четыре человека пострадали, один пропал без вести. На полуострове ввели режим ЧС. Ранее в распоряжении «360» оказались кадры последствий шторма в одном из крымских поселков с обломками зданий и поврежденной дорогой.