Военная авиация начала искать пропавший на Камчатке пассажирский Ан-26

Поиски пассажирского самолета, исчезнувшего с радаров на Камчатке, будут продолжаться до наступления темноты. К поискам подключили военную авиацию.

«Поиск продолжается, ищут с вертолетами, военный самолет подключился. Будем искать до наступления темноты», — сообщил ТАСС гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров.

Пассажирский самолет Ан-26 пропал с радаров 6 июля перед посадкой. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, на борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Предположительно в самолете находилась глава Паланы Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин с супругой — начальником финансового управления администрации Ольгой Андрейкиной.

По предварительной информации, Ан-26 мог упасть в Охотское море. По одной из версий, причиной могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.