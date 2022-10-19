Военкоры сообщили о больших потерях ВСУ на Бериславском направлении | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 13:13 Военкоры сообщили о больших потерях ВСУ на Бериславском направлении Российские военкоры: как минимум 3 украинских офицера погибли на Бериславском направлении Минобороны РФ

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Вооруженные силы Украины понесли большие потери на Бериславском направлении. Об этом сообщили военкоры в Telegram-канале. По их словам, «по перехватам ясно», что погибли как минимум три офицера.

«Танкисты 17-й бригады ВСУ активно пытаются дымить из ТДА (термодымовая аппаратура — прим. ред.), чтобы скрыть свои передвижения», — добавили авторы канала.

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Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о начале продвижения украинской армии в Херсонском направлении (Новая Каменка — Берислав). Его коллеги также уточняли, что в наступлении задействованы штурмовая бригада и танковый батальон. Украинских боевиков поддерживают артиллерия и беспилотники с воздуха. Российская сторона осуществляет разведку с беспилотного летательного аппарата Bayraktar.

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Мирных жителей Херсона организованно перемещают на другие территории, чтобы уберечь от обстрелов и возможных подтоплений, которые случатся, если ВСУ подорвут Каховскую ГЭС.