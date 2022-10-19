Военкоры рассказали подробности наступления ВСУ в Херсонском направлении | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 12:52 Военкоры рассказали подробности наступления ВСУ в Херсонском направлении Российские военкоры: ВСУ начали наступление в Херсонском направлении

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Российские военкоры со ссылкой на источники на фронте продолжили сообщать о наступлении ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka. По предварительным данным, наступательные силы включают два батальона общей численностью до тысячи человек.

Продвижение идет в направлении Новая Каменка — Берислав. По информации военных корреспондентов, задействованы солдаты 128-й горно-штурмовой бригады и танкового батальона 17-й бригады. Артиллеристы и беспилотники поддерживают боевиков.

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Российская разведка ведется с беспилотника Bayraktar.

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Ранее о начале наступательных действий Украины в Херсонском направлении сообщил военкор Евгений Поддубный.

В Херсонской области были уже готовы к такому повороту событий. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что сдавать Херсон Украине никто не собирается. Он добавил, что атаки ВСУ обязательно отразят, а затем начнется контрнаступление.

Мирных жителей организованно перемещают на другой берег Днепра и в другие российские регионы. В ближайшую неделю въезд гражданских людей в Херсонскую область будет осуществляться только по пропускам.