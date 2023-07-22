Происшествия 22 июля 2023, 21:25 Военкору «Известий» Польшакову провели первую операцию — СМИ «Известия»: военкор Польшаков перенес операцию, еще три осколка из него предстоит извлечь РИА «Новости»

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Военкор «Известий» Роман Польшаков, раненый в субботу, 22 июля, в результате обстрела ВСУ группы журналистов в Запорожье, перенес операцию на столе. Еще три осколка из него предстоит извлечь, сообщило издание.

«Как врачи сказали, три осколка еще во мне получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один — в ягодице. На ноге полностью на вылет одна прошла, но кость не задета», — сообщил военкор.

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Ему также зашили стопу, чтобы остановить кровотечение.

Ранен и оператор «Известий» Дмитрий Шиков, у него задеты мягкие ткани.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ВСУ осуществили атаку на российских журналистов неслучайно. По ее мнению, у России нет никаких иллюзий насчет того, что профильные международные структуры предпочтут в обычной для себя манере закрыть глаза на это преступление.