Происшествия 19 февраля 2024, 12:18 Военкора Андрея Коца задержали с марихуаной в Москве Baza: военкора Андрея Коца задержали с марихуаной на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Ночью 10 февраля Андрея Коца, военного корреспондента РИА «Новости» и брата Александра Коца, задержали на улице Декабристов в Москве. Полицейские обнаружили у него пакет с двумя граммами марихуаны, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, военкора решили досмотреть из-за его заметной нервозности. Во время обыска у него нашли пакет с неизвестным веществом.

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Экспертиза показала, что в свертке находилось два грамма марихуаны. Коц сообщил, что только что приобрел наркотик и забрал закладку с ним возле своего дома.

Против продавца запрещенных веществ собираются возбудить уголовное дело. При этом самого военкора вряд ли ждет наказание из-за малого количества запрещенного вещества.

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