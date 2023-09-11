Происшествия 11 сентября 2023, 19:59 Военкор Дубовой погиб в Донецке Рогов сообщил о гибели военкора Геннадия Дубового в Донецке «ВКонтакте»

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Военный корреспондент Геннадий Дубовой умер в Донецке, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, журналиста сбила машина.

«В Донецке погиб Геннадий Дубовой. Сбила машина», — написал он.

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Рогов уточнил, что Дубовой последнее время сражался в рядах российской армии.

В июле три российских журналиста попали под обстрел со стороны ВСУ в Запорожской области, их эвакуировали с ранениями. По данным Минобороны России, корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб в результате взрыва кассетного боеприпаса.

В ведомстве отметили, что пострадавшие журналисты занимались подготовкой материалов об использовании украинскими войсками кассетных боеприпасов против мирных жителей.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ Запорожской области. Погибшего журналиста посмертно представили к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага».