22 мая 2023, 08:22
Военкомат загорелся в Москве
Источник «360»: военкомат загорелся на северо-востоке Москвы
Утром 22 мая стало известно о пожаре в одном из московских военкоматов. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Речь идет о здании в доме № 14 в Колодезном переулке. Там находятся и другие учреждения. Открытое горение зафиксировали на седьмом этаже. Информацию о ЧП подтвердили «360» в столичном главке МЧС.
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«Подразделения наши прибыли, проводят разведку. Они подтверждают, что видят горение», — сказал представитель ведомства.
По его словам, речь идет о возгорании в административном здании. По данным «360», на место едут 15 расчетов. Все подробности случившегося уточняются.
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