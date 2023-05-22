Эксклюзив 22 мая 2023, 08:22 Военкомат загорелся в Москве Источник «360»: военкомат загорелся на северо-востоке Москвы Pxhere

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Утром 22 мая стало известно о пожаре в одном из московских военкоматов. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Речь идет о здании в доме № 14 в Колодезном переулке. Там находятся и другие учреждения. Открытое горение зафиксировали на седьмом этаже. Информацию о ЧП подтвердили «360» в столичном главке МЧС.

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«Подразделения наши прибыли, проводят разведку. Они подтверждают, что видят горение», — сказал представитель ведомства.

По его словам, речь идет о возгорании в административном здании. По данным «360», на место едут 15 расчетов. Все подробности случившегося уточняются.