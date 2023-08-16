Происшествия 16 августа 2023, 18:35 Воду из прорвавшегося гидранта перекрыли на юго-востоке Москвы «Мосводоканал» устранил прорыв гидранта в Рязанском районе на юго-востоке столицы Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

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Сотрудники «Мосводоканала» остановили «фонтан», забивший из гидранта на Луховицкой улице около дома 2/57. Об этом заявили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отчитались о ликвидации аварии и подчеркнули, что происшествие никак не повлияло на водоснабжение близлежащих домов.

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«Вытекание воды из гидранта по адресу: Луховицкая улица, 2/57 устранено. Разлитие воды на улично-дорожной сети оперативно ликвидировано», — говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее в доме на Парковой улице в Москве квартиру затопило из-за прорыва канализации.