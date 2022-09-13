Водовоз врезался в стоящие на парковке машины в Петербурге | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 17:12 Поделиться Telegram

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Viber Водовоз врезался в стоящие на парковке машины в Петербурге

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Водитель водовоза не смог справиться с управлением и влетел в припаркованные на обочине машины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.

В результате аварии один из автомобилей оказался поврежден. Кадры с места ДТП появились в соцсетях.

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«Вот так выходишь, а у тебя тачка уже битая, причем сильно, с переваркой крыла…» — прокомментировал ситуацию один из пользователей.

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