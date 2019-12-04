Водоснабжение после аварии восстановили в Нарьян-Маре

«Водопровод в районе дома № 18 по улице Ленина восстановлен. Как сообщили в МУП объединенных котельных и тепловых сетей (ПОК и ТС), в 18 часов началась подача воды от водозабора в город… Во время подачи воды давление в трубах может колебаться», — указано в сообщении мэрии.

Аварию устранили, наложив на место прорыва хомут. Такой ремонт выполняется быстро, а кроме того, не требует сварочных работ.

Нарьян-Мар остался без холодной воды из-за аварии. Жителям придется ходить к колодцам Подробнее

Это уже не первый прорыв водовода в этом году, отметили в городской администрации. Участившиеся аварии только подтверждают плачевное состояние коммунальных сетей.

«Коммунальная инфраструктура Нарьян-Мара создавалась более 40 лет назад. На сегодня износ сетей водоснабжения составляет 82%, канализационных сетей — 65%. Кроме того, надо понимать, что вся коммуникация создавалась, когда Нарьян-Мар был городом с деревянными домами на выгребных ямах», — отметила директор городского предприятия объединенных котельных и тепловых сетей (ПОКиТС) Наталья Бетхер.

По ее словам, со строительством многоквартирных высотных домов и переходом на полное благоустройство нагрузка на сети значительно возросла. Между тем масштабной модернизации сетей со времен выгребных ям не проводилось. Чтобы привести городской водопровод в нормальное состояние, необходимо до миллиарда рублей.

В столице НАО сейчас проживает приблизительно 25 тысяч человек.