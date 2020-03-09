Водородная станция загорелась на заводе в Санкт-Петербурге

На территории завода ПАР «Светлана» в Санкт-Петербурге загорелась водородная станция. Из расположенного неподалеку административно-производственного здания эвакуированы 30 человек.

Об этом РИА «Новости» сообщили в ГУ МЧС города. Шесть емкостей по десять кубометров каждая загорелись в 19:39 по адресу проспект Энгельса, дом 27. Помещение снимает арендатор ООО «Энергетик».

«Происходит факельное горение, представители объекта на месте, емкости пусты, выгорают остатки водорода. Проведена эвакуация 30 человек из находящегося рядом административно-производственного здания», — сообщили спасатели.

Возгоранию предшествовал взрыв, сообщила «Фонтанка». Сейчас пожарные работают из-за укрытия, так как огонь горит как факел, и напрямую его тушить нельзя.