Происшествия 23 декабря 2022, 13:42 Водопроводную трубу прорвало на Комсомольском проспекте в Челябинске

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В результате аварии на водопроводе в Челябинске затопило Комсомольский проспект. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на экстренные службы.

В троллейбусе, который в момент затопления курсировал по Комсомольскому проспекту, произошло замыкание. Водитель смог обесточить транспортное средство, однако пассажиры выбрались из салона лишь после приезда спасателей, написали «Дни.ру».

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Сейчас сотрудники экстренных служб устраняют последствия случившегося.

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